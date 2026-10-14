Внеурочную деятельность для 10-11-х классов снизят на 20 часов
Объем внеурочной деятельности старшеклассников уменьшат на 20 часов. Об этом со ссылкой на федеральный образовательный стандарт среднего общего образования сообщило РИА «Новости».
Минпросвещения уже утвердило документ приказом. Согласно стандарту, предельная нагрузка для 10-11-х классов составит 680 часов за два года обучения. Ранее предельное значение доходило до 700 часов.
В документе отметили, что внеурочную деятельность организуют по направлениям развития личности и на добровольной основе. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года.
Ранее в Госдуме призвали сделать бесплатными музеи для школьников во время каникул и расширить программы досуга для учащихся. Депутат ГД Каплан Панеш заявил, что детям необходимо предоставить доступную альтернативу гаджетам. Также он напомнил, что этой осенью каникулы будут самыми длинными за последнее десятилетие.