Внеурочную деятельность для 10-11-х классов снизят на 20 часов

Объем внеурочной деятельности старшеклассников уменьшат на 20 часов. Об этом со ссылкой на федеральный образовательный стандарт среднего общего образования сообщило РИА «Новости» .

Минпросвещения уже утвердило документ приказом. Согласно стандарту, предельная нагрузка для 10-11-х классов составит 680 часов за два года обучения. Ранее предельное значение доходило до 700 часов.

В документе отметили, что внеурочную деятельность организуют по направлениям развития личности и на добровольной основе. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года.

Ранее в Госдуме призвали сделать бесплатными музеи для школьников во время каникул и расширить программы досуга для учащихся. Депутат ГД Каплан Панеш заявил, что детям необходимо предоставить доступную альтернативу гаджетам. Также он напомнил, что этой осенью каникулы будут самыми длинными за последнее десятилетие.