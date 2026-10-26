Минобрнауки утвердило бюджетные места на 2027/28 учебный год

Правительство России утвердило объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Об этом сообщило Минобрнауки в мессенджере « Макс ».

«Координационный совет при Правительстве Российской Федерации одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря», — отметили в сообщении.

По информации Минобрнауки, в 2026 году увеличили количество бюджетных мест по ряду специальностей.

Количество бесплатных мест на отделение машиностроения увеличили на 516 мест, более чем на 200 мест увеличили порядок цифр на отделение информатики, клинической медицины, ядерной энергетики и информационной безопасности. Минобрнауки утвердят изменения приказом до 1 ноября.

Министерство планирует установить минимальное количество баллов ЕГЭ для приема на обучение в подведомственные вузы в следующем учебном году.