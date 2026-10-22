Стартовала регистрация на олимпиаду среди юных программистов «Технокубок»

Открылась регистрация на Всероссийскую олимпиаду по программированию «Технокубок», организованную МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и компанией VK. В 2026 году в ней смогут принять участие не только школьники, но и студенты колледжей.

«Технокубок» имеет первый уровень в перечне олимпиад Российского совета олимпиад школьников и проводится по профилю «Информатика». Его победители и призеры получат льготы при поступлении в вуз.

Участниками в 2026 году могут стать не только учащиеся 8-11-х классов школы, но и студенты колледжей. До 6 декабря на платформе All Cups пройдет регистрация, 8 ноября и 6 декабря запланированы отборочные онлайн-этапы, по итогам которых определятся участники очных туров на региональных площадках 30 января. Заключительное состязание пройдет 12–14 марта в Москве.

В программу олимпиады войдут задания на таких языках программирования, как C++, Python, Java, JavaScript, C# и Kotlin. Предусмотрены также специальные тематические задачи от бизнес-юнитов VK.

Ранее в Подмосковье стартовал 14-й сезон многопрофильной олимпиады «Звезда». Очный отбор начнется 26 октября и 9 ноября.