Школьные каникулы станут короче в новом учебном году

В 2026/2027 учебном году общая продолжительность школьных каникул составит 126 дней. Об этом сказано в рекомендациях Минпросвещения, сообщил ТАСС .

По сравнению с предыдущим годом отдых станет короче на один день. В 2025/2026 учебном году на каникулы отводилось 127 дней.

Согласно рекомендациям, осенние каникулы запланированы на период с 26 октября по 3 ноября. Зимой школьники отдохнут с 31 декабря по 10 января. Весенние каникулы продлятся с 27 марта по 4 апреля, а летние — с 27 мая по 31 августа.

Ученикам первых классов советуют добавить дополнительные каникулы. Их предлагают провести с 15 по 21 февраля 2027 года.

В министерстве подчеркнули, что школы могут самостоятельно составлять календарный учебный график.

Ранее в Общественной палате предложили перенести время начала уроков с 08:00 на 09:00 осенью и зимой.