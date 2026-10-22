Педагог Копытова объяснила, как распознать талант ребенка

Директор инновационной школы «СКОЛКА» Наталия Копытова посоветовала искать таланты ребенка через пробу разных занятий. Важный ориентир — устойчивый интерес без напоминаний и ожидания похвалы, сообщает Life.ru .

Единого возраста для проявления таланта нет: способности раскрываются постепенно, с накоплением знаний и опыта. Уже с пятого класса дети активнее включаются в проекты и исследования, предлагают и реализуют идеи. Такая работа помогает увидеть их сильные стороны.

Оценки могут служить ориентиром, но показывают лишь результат в конкретном предмете. По словам Копытовой, родители часто ищут талант в музыке, спорте или математике и упускают критическое мышление, логику и креативность. Эти навыки во многом определяют, как человек будет учиться, работать и выстраивать отношения с миром.

Педагог подчеркнула: родительская интуиция и разговоры о будущей профессии не заменят практики. Детям важно знакомиться с разными сферами и пробовать себя в них.

Копытова рекомендовала не спешить с выводами и не контролировать каждое решение ребенка. Пространство для самостоятельных поисков развивает инициативность и умение справляться с трудностями.