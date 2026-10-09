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    Минпросвещения решило ввести обязательный курс по ИИ для 5-11-х классов

    Фото: РИА «Новости»

    Министерство просвещения России поручило с будущего учебного года добавить в школьную программу новый обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» форума «Цифровые дни Иннополиса», его процитировал ТАСС.

    «Мы приняли решение, что со второй четверти будет апробироваться новый курс „Искусственный интеллект и информационная безопасность“», — сказал Кравцов.

    По его словам, в следующем учебном году для всех школ с 5-го по 11-й класс этот курс станет обязательным.

    Ранее педагоги рассказали, как технологии и новые задачи меняют школьные уроки. По их словам, цифровые инструменты делают обучение нагляднее, однако требуют больше времени на подготовку. Кроме того, вырос рост требований к первоклассникам: теперь дети должны многое знать до школы.

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