Минпросвещения обновит школьные программы с 2027 года

Минпросвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам, включая базовый и углубленный уровни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов .

По его словам, министерство подготовило проект приказа. Он приведет федеральную образовательную программу в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования.

Кравцов отметил, что утвержденный стандарт обеспечивает единство образовательного пространства страны. По его словам, он также дает равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школьного обучения.

Приказ планируют ввести с 1 сентября 2027 года. Его будут применять при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027-2028 учебного года.

Ранее Минпросвещения заявило о введении обязательного курса по искусственному интеллекту для 5-11-х классов.