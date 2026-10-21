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    Рособрнадзор рассказал о деталях устного экзамена по истории

    Рособрнадзор: задания экзамена по истории в 9-х классах основаны на госучебниках

    Фото: РИА «Новости»

    Задания устного экзамена по истории для учеников девятых классов составят исключительно на основе государственных учебников. Новую форму проверки знаний планируют ввести в 2028 году, сообщили РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

    В октябре и ноябре ведомство проводит апробацию экзамена в ряде регионов России. По ее итогам специалисты оценят организацию устного испытания перед его введением в образовательную практику.

    «Задания экзамена основаны только на содержании государственных учебников по истории», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

    В ведомстве также уточнили, что материалы апробационного экзамена находятся в открытом доступе. Это позволяет ознакомиться с форматом заданий до введения новой формы аттестации.

    Ранее стало известно, что выпускникам в 2027 году увеличили число заданий по  истории и профильной математике.

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