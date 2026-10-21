Рособрнадзор рассказал о деталях устного экзамена по истории

Рособрнадзор: задания экзамена по истории в 9-х классах основаны на госучебниках

Задания устного экзамена по истории для учеников девятых классов составят исключительно на основе государственных учебников. Новую форму проверки знаний планируют ввести в 2028 году, сообщили РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

В октябре и ноябре ведомство проводит апробацию экзамена в ряде регионов России. По ее итогам специалисты оценят организацию устного испытания перед его введением в образовательную практику.

«Задания экзамена основаны только на содержании государственных учебников по истории», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

В ведомстве также уточнили, что материалы апробационного экзамена находятся в открытом доступе. Это позволяет ознакомиться с форматом заданий до введения новой формы аттестации.

Ранее стало известно, что выпускникам в 2027 году увеличили число заданий по истории и профильной математике.