Начало занятий в российских школах предложили сдвинуть на час

Замсекретаря ОП Гриб призвал перенести начало уроков в школах на девять утра

Занятия в школах следует сдвинуть на девять утра. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости» .

«Где-то школы начинают занятия в восемь утра, в таком случае стоит перенести начало занятий на девять утра», — сказал он.

Гриб предложил установить такое расписание после осенних каникул и продлить до весенних. Учитывая темное время суток, его можно рассмотреть ради безопасности.

Кроме того, подобный график особенно актуален для учеников младших классов, которые добираются до школы ранним утром, когда солнце еще не взошло. Сдвиг начала занятий способен улучшить безопасность, а вопрос о новом графике можно передать на усмотрение самих школ.

По словам заместителя секретаря, нужно найти решение, которое будет удобным как для школьников, так и для учителей.

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