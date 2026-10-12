360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Российские школьники с начала года завоевали 91 медаль международных олимпиад

    пресс-служба Минпросвещения России
    Фото: пресс-служба Минпросвещения России

    С начала 2026 года российские школьники уже завоевали на международных олимпиадах 91 медаль — 64 золотые, 26 серебряных и одну бронзовую. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Из них 31 награда получена на олимпиадах из категории „основных“ — наиболее серьезных интеллектуальных соревнованиях. Это вершины мирового уровня», — подчеркнул зампред кабмина.

    Ученики российских школ завоевали призовые места на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, Азиатской олимпиаде по физике (APhO), II Открытой международной биологической олимпиаде и в ряде других турниров.

    До конца года ребята из России поучаствуют в 23-й Международной естественно-научной олимпиаде для юниоров.

    Ранее в Самарканде стартовала II Международная олимпиада по физике имени Ахмада аль-Фергани. Россию на ней представили 10 школьников из Москвы и Екатеринбурга.

    Читайте также

    Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования до 2030 года

    Заммэра Ракова пригласила московских школьников в «Лигу юного олимпиадника»

    Департамент образования и науки города Москвы

    На «Сферуме» запустили новый сервис «Олимпиады»

    Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования до 2030 года

    Заммэра Ракова пригласила московских школьников в «Лигу юного олимпиадника»

    Департамент образования и науки города Москвы

    На «Сферуме» запустили новый сервис «Олимпиады»