Российские школьники с начала года завоевали 91 медаль международных олимпиад

С начала 2026 года российские школьники уже завоевали на международных олимпиадах 91 медаль — 64 золотые, 26 серебряных и одну бронзовую. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Из них 31 награда получена на олимпиадах из категории „основных“ — наиболее серьезных интеллектуальных соревнованиях. Это вершины мирового уровня», — подчеркнул зампред кабмина.

Ученики российских школ завоевали призовые места на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, Азиатской олимпиаде по физике (APhO), II Открытой международной биологической олимпиаде и в ряде других турниров.

До конца года ребята из России поучаствуют в 23-й Международной естественно-научной олимпиаде для юниоров.

Ранее в Самарканде стартовала II Международная олимпиада по физике имени Ахмада аль-Фергани. Россию на ней представили 10 школьников из Москвы и Екатеринбурга.