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    Минобрнауки ужесточит правила приема в вузы по олимпиадным льготам

    Фото: РИА «Новости»

    Минобрнауки усилит контроль за поступлением в вузы по олимпиадным льготам. Об этом со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова сообщил «Коммерсант».

    На совещании совета Российского союза ректоров министр рассказал об итогах приемной кампании 2026 года и обратил внимание на резкий прирост выпускников, набравших на ЕГЭ 100 баллов.

    Число таких абитуриентов выросло на 40,9% по сравнению с прошлым годом. Также резко увеличилось победителей и призеров школьных олимпиад, имеющих приоритет при зачислении. Их количество подскочило на 5,5% по Всероссийской олимпиаде и на 4,3% по олимпиадам из перечня РСОШ.

    В итоге в некоторых вузах бюджетных мест не хватило выпускникам с высокими баллами ЕГЭ. В связи с этим требования к победителями олимпиад планируют ужесточить.  

    Ранее заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова подтвердила, что в этом году доля заполненных бюджетных мест в вузах составила 99,7%.

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