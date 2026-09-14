Российские вузы получили более 100 тысяч заявок от иностранцев

Иностранные граждане подали в российские вузы более 100 тысяч заявлений. Большинство абитуриентов приезжают из Китая, Индии, стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

«На сегодня заявления на поступление подали более 100 тысяч иностранных граждан», — рассказал он.

Могилевский отметил, что выросло количество студентов из стран Африки. Он уточнил, что прием иностранцев продлится до конца сентября, поэтому итоговые цифры пока неизвестны.

Ранее в ведомстве заявили, что приемная кампания по программам бакалавриата и специалитета завершилась 29 августа, а по программам магистратуры она закончится 20 сентября.

В этом учебном году вузы подготовили более 620 тысяч бюджетных мест. Большинство из них пришлось на инженерные специальности, а также на педагогическое и медицинское направления.