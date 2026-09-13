В России увеличили часы военной подготовки в школах

Преподавание начальной военной подготовки старшеклассникам займет 68 академических часов. На этот блок придется половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса „Основы безопасности и защиты Родины“, то есть за четыре учебных года это 68 часов», — сказал он.

Прежде начальная подготовка занимала 20% курса. Ее преподают с восьмого по 11-й классы, распределив часы равномерно на четыре года.

Ранее Минпросвещения предлагало разделить «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных блока. Среди них начальная военная подготовка.