«Вечерняя Москва» и общество «Знание» запустили проект «В смысле?!»

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» и Российское общество «Знание» создали совместный просветительский проект «В смысле?!». Короткие ролики будут простым языком объяснять сложные явления, передает «Вечерняя Москва» .

Со 2 ноября научно-популярные видео будут выходить ежедневно в официальных сообществах и социальных сетях издания. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся наукой, технологиями и саморазвитием.

Эксперты расскажут о механизмах памяти, влиянии сна на когнитивные функции, движении Земли в космосе и происхождении календарных традиций разных народов.

Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ по цифровым медиа Екатерина Бурмистрова пояснила, что минутные ролики помогут пробудить любопытство аудитории и показать связь науки с повседневной жизнью. По ее словам, формат сочетает лаконичность, динамику и содержательность.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что короткие видео позволяют доступно рассказывать о научных открытиях, истории и культуре. Он выразил уверенность, что проект поможет зрителям по-новому взглянуть на привычные вещи и узнавать новое каждый день.