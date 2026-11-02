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    «Вечерняя Москва» и общество «Знание» запустили проект «В смысле?!»

    Медиахолдинг «Вечерняя Москва» и Российское общество «Знание» создали совместный просветительский проект «В смысле?!». Короткие ролики будут простым языком объяснять сложные явления, передает «Вечерняя Москва».

    Со 2 ноября научно-популярные видео будут выходить ежедневно в официальных сообществах и социальных сетях издания. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся наукой, технологиями и саморазвитием.

    Эксперты расскажут о механизмах памяти, влиянии сна на когнитивные функции, движении Земли в космосе и происхождении календарных традиций разных народов.

    Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ по цифровым медиа Екатерина Бурмистрова пояснила, что минутные ролики помогут пробудить любопытство аудитории и показать связь науки с повседневной жизнью. По ее словам, формат сочетает лаконичность, динамику и содержательность.

    Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что короткие видео позволяют доступно рассказывать о научных открытиях, истории и культуре. Он выразил уверенность, что проект поможет зрителям по-новому взглянуть на привычные вещи и узнавать новое каждый день.

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