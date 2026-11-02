В Томской области нашли живой «метановый реактор»

Ученые описали новый вид микроорганизмов, производящий метан. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки.

Архею нашли на глубине почти три километра в скважине у поселка Парабель на севере Томской области. Микроорганизм обитает в горячей воде без света и кислорода.

Новый вид назвали Methothermobacter tomskensis в честь региона. Он питается водородом и углекислым газом из недр Земли.

Скорость производства метана составила около 5,45 наномоля на литр в сутки. По словам руководителя проекта Ольги Карначук, это серьезная цифра. Изотопный анализ показал, что половина метана имеет биологическое происхождение.

По мнению Карначук, под Западной Сибирью работает огромный живой метановый реактор. Его площадь сопоставима с Западно-Сибирским артезианским бассейном — около трех миллионов квадратных километров.

Ранее ученые обнаружили 25 новых видов живых организмов в Черном и Азовском морях.