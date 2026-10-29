Возможную карликовую планету обнаружили за Плутоном
Reuters: за Плутоном обнаружили неизвестный ледяной объект
Американские ученые из обсерватории имени Веры Рубин в Чили обнаружили за Плутоном ледяной объект диаметром до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщило агентство Reuters.
Астрофизики считают, что найденный объект может оказаться ранее не известной карликовой планетой Солнечной системы.
Небесное тело вращается вокруг звезды на расстоянии в 46 раз больше, чем Земля. Он получил название 2026 ED138.
Ученые планируют наблюдать за объектом, чтобы подтвердить его статус в качестве новой карликовой планеты.
Ранее ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о старте разработок уникального телескопа для поиска внеземной жизни.
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