Возможную карликовую планету обнаружили за Плутоном

Американские ученые из обсерватории имени Веры Рубин в Чили обнаружили за Плутоном ледяной объект диаметром до 1,5 тысячи километров. Об этом сообщило агентство Reuters .

Астрофизики считают, что найденный объект может оказаться ранее не известной карликовой планетой Солнечной системы.

Небесное тело вращается вокруг звезды на расстоянии в 46 раз больше, чем Земля. Он получил название 2026 ED138.

Ученые планируют наблюдать за объектом, чтобы подтвердить его статус в качестве новой карликовой планеты.

Ранее ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о старте разработок уникального телескопа для поиска внеземной жизни.