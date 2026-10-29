Умер создатель первых российских лазеров Виктор Шаргородский

В возрасте 87 лет ушел из жизни генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», один из отцов отечественной школы квантово-оптических систем и создатель первых в стране лазеров Виктор Шаргородский. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Под руководством ученого советские исследователи разработали первые отечественные квантово-оптические станции и проводили эксперименты по лазерной локации Луны.

«При его непосредственном участии реализованы ключевые проекты в области оптико-лазерных технологий — комплексы „Майданак“ и „Алтай“, системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, размещенных на орбите», — отметили в Роскосмосе.

С 1998 по 2020 год Шаргородский был генеральным конструктором «НПК „СПП“».

Уголковые отражатели применяют для точной навигации космических аппаратов в орбитальном пространстве. Также они позволяют решать целый комплекс научных и практических задач.