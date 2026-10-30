Попова рассказала о создании лекарств и вакцин с помощью опыта работы в Африке

Благодаря опыту работу в Африке российские специалисты создают новые тест-системы, лекарства и вакцины против тех патогенов, которых нет в стране. Об этом на полях экономического и гуманитарного форума Россия – Африка РИА «Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она объяснила, что сотрудники ведомства разрабатывают тест-системы, необходимые для использования в конкретном месте для тех возбудителей, которых нет в России.

«И то же самое касается средств защиты, лекарств и вакцин», — подчеркнула Попова.

Также Россия регулярно помогает Африке в борьбе с опасными инфекциями. Ведомство направляет специалистов в командировки, а также передает тесты, расходники и средства индивидуальной защиты.

Ранее в Сеченовском университете рассказали, что компоненты вируса SARS-CoV-2 остаются в тканях пациента, переболевшего COVID-19, на месяцы и годы после выздоровления. Они могут оказать влияние на развитие других болезней.