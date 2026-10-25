Астрономы нашли первую планету с землеподобной погодой

BGR: астрономы заметили на карлике WISE 0855 изменения погоды, похожие на земные

Астрономы из Аризонского университета выяснили, что экзопланета WISE 0855 — коричневый карлик — гораздо больше похожа на Землю, чем ранее считалось. Об этом сообщило издание BGR .

WISE 0855 расположена примерно в 7,5 светового года от Земли. Американские астрономы 11 часов изучали ее атмосферу с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», получая каждые 15 минут спектральные данные. Так они смогли отследить изменения излучения объекта, включая появление и исчезновение облаков.

Исследователи выяснили, что толщина водяных облаков изменялась. Это говорило о переменчивости условий в атмосфере объекта.

Первые коричневые карлики обнаружили в 1995 году. Астрономы так называют переходные объекты между звездами и планетами.

Ранее астрономы из Южной Кореи установили примерную дату создания полотна Винсента Ван Гога «Звездная ночь», проанализировав небо на картине.