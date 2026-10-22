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    Марсианская гонка. Россия и Китай приступили к совместной космомиссии

    Роскосмос: Россия и Китай создадут приборы и технику для марсианской миссии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай создадут приборы и технику для совместной миссии по изучению Марса. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

    Баканов назвал Китай одним из ключевых партнеров России. По его словам, страны обмениваются данными дистанционного зондирования Земли и совместно применяют навигационные сигналы группировок ГЛОНАСС и «Бэйдоу».

    «У нас совместная лунная миссия „Чанъэ-7“. Также мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса», — заявил Баканов.

    Россия и Китай совместно уже реализуют ряд крупных космических проектов, в числе которых — Международная научная лунная станция. Это направление считается одним из перспективных.

    Ранее на Марсе обнаружили доказательства существования жизни на планете.

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