Древнейшее в мире кораблекрушение возрастом 4500 лет нашли на юге Турции

Археологи благодаря сведениям местных моряков обнаружили затонувшее судно у берегов Турции, которое может стать самым древним из известных кораблекрушений в мире. Об этом сообщило издание MiraNews .

Корабль целиком не сохранился, но остались фрагменты груза. Их обнаружили на каменистом склоне у побережья Кекова, к западу от Антальи. Основу груза составляли амфоры, содержимое которых ученые еще изучают.

Археологи предположили, что экипаж судна попытался укрыться во время шторма между двумя островами, но разбился о скалы. По предварительной оценке, это произошло примерно в 2700–2400 годах до нашей эры (около 4500 лет назад).

Профессор Университета Акдениз в Анталье Хакан Ониз обнаружил затонувшие корабль еще в 2024 году. последние месяцы водолазы доставали из воды керамику для последующего изучения.

Этой весной археологи обнаружили остатки кораблекрушения на дне лагуны Дор у побережья Кармель в Израиле. Предположительно, судно затонуло в конце VII или начале VI века до нашей эры.