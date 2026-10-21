В майнинге криптовалют решили задействовать океан

Ученые исследуют перспективы применения неисчерпаемой энергии океана. В том числе обсуждают добычу криптовалюты и получение сжиженного водорода из воды. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев в новом подкасте «Известий» .

«Есть идея майнить для криптовалюты энергию и сразу ее использовать. Вторая идея — добывать из воды сжиженный водород», — сказал он.

Осадчиев отметил, что вложения в приливные электростанции на течениях очень серьезные, при этом неизвестно, сохранится ли криптовалюта через 10 лет. Однако в теории энергию возможно переводить в криптовалюту, чтобы она физически могла храниться на диске.

Океан служит источником природной энергии, но человечество пока не освоило ее использование. Во-первых, у нее большая разрушительная сила. Во-вторых, до сих пор не нашли решение, как эту энергию накапливать.

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