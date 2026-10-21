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    В майнинге криптовалют решили задействовать океан

    Ученый Осадчиев заявил о планах майнить криптовалюту с помощью энергии океана

    Фото: РИА «Новости»

    Ученые исследуют перспективы применения неисчерпаемой энергии океана. В том числе обсуждают добычу криптовалюты и получение сжиженного водорода из воды. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев в новом подкасте «Известий».

    «Есть идея майнить для криптовалюты энергию и сразу ее использовать. Вторая идея — добывать из воды сжиженный водород», — сказал он.

    Осадчиев отметил, что вложения в приливные электростанции на течениях очень серьезные, при этом неизвестно, сохранится ли криптовалюта через 10 лет. Однако в теории энергию возможно переводить в криптовалюту, чтобы она физически могла храниться на диске.

    Океан служит источником природной энергии, но человечество пока не освоило ее использование. Во-первых, у нее большая разрушительная сила. Во-вторых, до сих пор не нашли решение, как эту энергию накапливать.

    Ранее в Университете Аристотеля установили влияние ледников на форму Земли.

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