Россия подтвердила планы по запуску орбитальных модулей МКС

Россия планирует запустить узловой, научно-энергетический и шлюзовый модули для Российской орбитальной станции (РОС) в период с 2028 по 2030 год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в Совете Федерации, сообщил «Интерфакс» .

В презентации он отметил, что в 2032 году планируется открыть базовый модуль РОС.

Открытие универсального узлового модуля состоится в 2028 году, а на следующий год специалисты собираются отправить на орбиту научно-энергетический узел. РОС сформируют вместо Международной космической станции.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов подтвердил, что универсальный узловой модуль изготавливает РКК «Энергия».

Ранее президент Владимир Путин показал африканским гостям на выставке технических достижений новую спутниковую группировку «Рассвет». Он объяснил, что сейчас на орбите находятся порядка 30 аппаратов этой группировки. Глава государства назвал вывод спутников первым шагом в этом направлении.