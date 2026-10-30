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    Протуберанец размером 500 тысяч километров отделился от Солнца

    XRAS: протуберанец размером 500 тысяч километров отделился от Солнца

    Фото: РИА «Новости»

    От Солнца отделилось большое облако плазмы — протуберанец размером примерно 500 тысяч километров. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

    Протуберанец движется, скорее, вбок, чем к Земле. Из планет на его маршруте, скорее всего, окажется только Марс. Однако выступ может зацепить планету краем.

    «Протуберанцы по своей природе — это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров», — напомнили ученые.

    Они пронизаны линиями магнитного поля, удерживающими их на одном месте, позволяя при этом разрастаться. Иногда размер протуберанцев может достигнуть сотен тысяч, а порой и миллиона километров.

    Солнце постоянно стремится избавиться от протуберанцев, потому что они чужеродны для солнечной короны. Чаще всего звезда просто выбрасывает их в космос. Именно эти выступы считаются источником мощнейших магнитных бурь: удар тяжелого газового волокна по магнитному полю планеты обычно вызывает бури как минимум уровня G3-G4.

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