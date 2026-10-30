Протуберанец размером 500 тысяч километров отделился от Солнца

От Солнца отделилось большое облако плазмы — протуберанец размером примерно 500 тысяч километров. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Протуберанец движется, скорее, вбок, чем к Земле. Из планет на его маршруте, скорее всего, окажется только Марс. Однако выступ может зацепить планету краем.

«Протуберанцы по своей природе — это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров», — напомнили ученые.

Они пронизаны линиями магнитного поля, удерживающими их на одном месте, позволяя при этом разрастаться. Иногда размер протуберанцев может достигнуть сотен тысяч, а порой и миллиона километров.

Солнце постоянно стремится избавиться от протуберанцев, потому что они чужеродны для солнечной короны. Чаще всего звезда просто выбрасывает их в космос. Именно эти выступы считаются источником мощнейших магнитных бурь: удар тяжелого газового волокна по магнитному полю планеты обычно вызывает бури как минимум уровня G3-G4.