Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-24» с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции «Тяньгун» прошел успешно. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Корабль стартовал в 08:18 по пекинскому времени (03:18 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Примерно через 10 минут он отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, экипаж чувствует себя хорошо.

В состав экипажа вошли китайские космонавты Тан Хунбо и У И, а также пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али. Командует миссией Тан Хунбо.

Мухаммад Зишан Али станет первым гражданином Пакистана, побывавшим в космосе, и первым иностранным космонавтом на станции «Тяньгун». Этот полет также стал первым совместным полетом китайских и иностранных космонавтов в истории пилотируемой программы Китая.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай намерен отправить людей на поверхность Луны до 2030 года, используя две ракеты-носителя и предварительную стыковку космических аппаратов на орбите.