Если бы на Земле появились настоящие инопланетяне, государственные структуры не сумели бы это скрыть. Об этом заявил изданию Starlust старший астроном проекта SETI, который занимается поиском внеземных цивилизаций.

«В Америке люди любят теории заговора, знаете ли, им нравится думать, что да, мы все знаем об инопланетянах, а власти все это держат в секрете», — отметил настоящий охотник на пришельцев.

Однако шумиха по поводу НЛО возникает, когда люди просто видят в небе нечто непонятное. Астроном обратил внимание, что это часто происходит вблизи военных объектов.

Он добавил, что ранее работал на правительство и по своему опыту понял: скрыть секрет такого масштаба госорганы не смогут.

Ученый подчеркнул, что не сомневается в существовании внеземной жизни, но установить контакт с ней сложно из-за огромных расстояний.

Ранее Пентагон рассекретил документы, касающиеся НЛО.