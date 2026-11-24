Россия начала разработки CAR-T-клеточной терапии рака для солидных опухолей
Мурашко: Россия ведет разработки CAR-T-клеточной терапии для солидных опухолей
Российские ученые ведут разработки CAR-T-клеточной терапии для солидных опухолей. Об этом рассказал РИА «Новости» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, сейчас этот вид лечения применяют для твердых опухолей в порядке эксперимента, общемировых данных об успешном применении такой терапии пока недостаточно.
«Разработки в этом направлении ведутся в нашей стране и ряде других стран, поэтому по данному вопросу надо будет смотреть на результаты у них, у нас и потом дальше», — добавил министр.
Солидные опухоли — это образования, которые развиваются не из клеток кроветворной системы, а из других тканей.
CAR-T-клеточную терапию уже применяют против лейкоза, лимфомы и некоторых других онкогематологических заболеваний. С недавнего времени в России ее можно получить по ОМС. Также по полису доступны современные онковакцины.