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    Под Новосибирском исследуют вероятный след падения огромного метеорита

    Новосибирское астрономическое общество исследует кратер, похожий на метеоритный

    Фото: 360.ru

    Ученые Новосибирского астрономического общества исследуют семикилометровую впадину в Болотнинском районе, которая может оказаться следом падения метеорита размером с Тунгусский. Об этом сообщило НСО в соцсети «ВКонтакте».

    Есть и другие возможные причины образования впадины между селами Новая Поляна и Карасево — это может быть древний вулкан или след русла реки.

    Ученые отобрали образцы с разных участков и глубин и отправят их на анализ. Результаты позволят приблизиться к разгадке и строить уточненные версии. Участники экспедиции надеются на метеоритное происхождение, но признают, что научная истина важнее.

    «Эта версия нам нравится. <… > Но нужна объективность. И мы будем из этого исходить, когда будем заниматься анализом результатов и готовить планы на новые экспедиции», — поделился член совета НСО Олег Кашин.

    Ранее ученые нашли в Саратовской области возможные частицы метеорита 1918 года.

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