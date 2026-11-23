Ученые НИТУ МИСИС в составе коллектива исследователей создали новые сплавы, способные повысить безопасность эксплуатации ядерных реакторов. Результаты исследований опубликовали в журналах Journal of Manufacturing and Materials Processing и Crystals .

Алюминиевые сплавы с гадолинием и другими добавками могут поглощать «избыточные» тепловые нейтроны и выдерживать серьезные механические нагрузки, поэтому подходят для защитных «панцирей» реакторов.

«В используемых сегодня реакторах радиационно-защитные материалы чаще всего представляют собой композит из карбида бора с алюминием (B4C/Al), который проигрывает многим другим материалам», — заявил доцент Университета науки и технологий МИСИС Андрей Поздняков.

Ученые МИСИС, ОИЯИ и Университета Аль-Азхар предложили алюминиевые сплавы с гадолинием, титаном, цирконием и хромом. Такой материал эффективно поглощает нейтроны, а при наложении листов степень защиты возрастает экспоненциально. Самый перспективный сплав — Al-7,9Gd-0,6Zr-0,2Cr-0,2Ti.