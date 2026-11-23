За последние двое суток на Солнце не возникло ни одной вспышки категории «C» и выше. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) .

«Солнечная активность после нескольких суток колебаний упала до полного нуля. Вспышки отсутствуют на Солнце уже более 60 часов. <…> Предполагается, что минимум будет устойчивым», — отметили ученые.

Они добавили, что долго это состояние вряд ли продлится, но перерыв на пять-семь дней вполне вероятен.

Однако в понедельник к Земле должен подойти небольшой выброс плазмы, покинувший светило несколько дней назад. Возможны умеренные геомагнитные возмущения или слабая магнитная буря длительностью до нескольких часов с пиком около 18:00 по московскому времени.

Ранее в лаборатории сравнили колебания солнечной активности с аритмией. Показатели хаотично менялись, то поднимаясь, то опускаясь.