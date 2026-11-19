Впервые в истории человечества космический аппарат «Вояджер-1», запущенный еще осенью 1977 года, преодолел расстояние в одни световые сутки от Земли. Об этом глава НАСА Джаред Айзекман сообщил в соцсети X .

«Сейчас „Вояджер-1“ находится на расстоянии одного светового дня от Земли — это выдающееся достижение НАСА: космический аппарат, созданный руками человека, был запущен почти 50 лет назад», — написал он.

Айзекман добавил, что «Вояджер-1» продолжил движение через межзвездное пространство со скоростью почти 38 тысяч миль в час (более 61 тысячи километров в час). Он призвал людей задуматься о том, чего добились блестящие умы с технологиями 1977 года, а также о том, как далеко люди должны стремиться зайти с ресурсами, инструментами и амбициями XXI века.

В декабре 2018 года НАСА сообщало, что «Вояджер-2» стал вторым рукотворным космическим аппаратом, официально вышедшим в межзвездную среду.