The Nature: ускоренное старение иммунитета происходит после 40 и 60 лет

Иммунитет стареет скачками, самые крупные изменения в работе защищающих организм человека клеток происходят в 40 и после 60 лет. К такому выводу пришли специалисты сингапурской медицинской школы Duke-NUS. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале The Nature .

Ученые изучили гены 3,8 миллиона иммунных клеток, полученных от 1828 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет из разных этнических групп.

Анализ показал два выраженных периода изменений в работе генов, связанных со старением. По словам исследователей, подобные нарушения ослабляют реакцию клеток на стресс, ограничивают их способность к восстановлению и приводят к накоплению неправильно свернутых белков, связанных с развитием заболеваний.

«Наши результаты показали, что иммунная система не просто ухудшается с постоянной скоростью. Мы наблюдаем отдельные периоды быстрых изменений, особенно около 40 лет и после 60», — объяснил один из руководителей исследования Жак Бемуарас.

Ученые также обнаружили, что иммунная система мужчин и женщин стареет по-разному. У женщин клетки, защищающие организм от опухолей, дольше сохраняли активность, но с возрастом начинали работать хуже. У мужчин возрастные изменения в клетках, отвечающих за координацию иммунной защиты, проявлялись раньше.

Исследователи предположили, что выявленные различия доказали, почему некоторые аутоиммунные заболевания чаще поражают женщин, хотя они живут дольше мужчин.

В конце ноября зафиксировал снижение уровня глюкозы в крови больных диабетом мышей. Авторы исследования заявили, что получили свои результаты после того, как кормили подопытных ферментированной морской капустой.