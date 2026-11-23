Радиоуглеродный анализ показал, что найденные на востоке Турции фрагменты древесины относятся к периоду 2200–2400 годов до нашей эры. Это стало еще одним подтверждением того, что в провинции Агры мог находиться Ноев ковчег, сообщило издание Haberler .

Исследовательская группа обнаружила деревянные фрагменты в геологической формации Дурупинар на склоне горы Тендюрек, где мог находиться Ноев ковчег. Они направили образцы на исследование в США, Швейцарию и Научно-технологический исследовательский совет Турции. Пришли результаты американской лаборатории.

«Потоп во времена Ноя произошел около 2300 года до нашей эры. Наш радиоуглеродный анализ идеально совпадает с этими датами. В нашем анализе образцы были датированы периодом между 2200 и 2400 годами до нашей эры», — сказал профессор Джумхуриетского университета Ченкер Атилла.

Ранее археологи нашли у берегов Турции обломки судна, потерпевшего крушение 4400–4700 лет тому назад.