Космонавт Мисуркин объяснил, почему инопланетяне не пошли на контакт с Землей
Космонавт Мисуркин: развитая цивилизация не вышла бы на связь с человечеством
Высокоразвитая внеземная цивилизация не станет связываться с современным человечеством, чтобы не навредить. Об этом заявил ТАСС летчик-космонавт и Герой России Александр Мисуркин.
Он предположил, что те, кто технически способен совершать межпланетные контакты, не станут связываться с Землей, потому что человечество не стало единой цивилизацией, а достаточно сильно разобщено и разделено на государства.
«Выходить на связь с цивилизацией, которая еще не вышла на этот уровень, — это опасно для нее», — заявил Мисуркин.
В подтверждение своих слов космонавт привел мысль фантаста Айзека Азимова о том, что знания приходят быстрее мудрости.
По мнению Мисуркина, некоторые цивилизации Вселенной достигали технологического могущества, но не набирались мудрости, поэтому погибали.
Накануне Пентагон опубликовал новый пакет материалов по НЛО.