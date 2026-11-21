Космонавт Мисуркин: развитая цивилизация не вышла бы на связь с человечеством

Высокоразвитая внеземная цивилизация не станет связываться с современным человечеством, чтобы не навредить. Об этом заявил ТАСС летчик-космонавт и Герой России Александр Мисуркин.

Он предположил, что те, кто технически способен совершать межпланетные контакты, не станут связываться с Землей, потому что человечество не стало единой цивилизацией, а достаточно сильно разобщено и разделено на государства.

«Выходить на связь с цивилизацией, которая еще не вышла на этот уровень, — это опасно для нее», — заявил Мисуркин.

В подтверждение своих слов космонавт привел мысль фантаста Айзека Азимова о том, что знания приходят быстрее мудрости.

По мнению Мисуркина, некоторые цивилизации Вселенной достигали технологического могущества, но не набирались мудрости, поэтому погибали.

Накануне Пентагон опубликовал новый пакет материалов по НЛО.