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    Китай запланировал высадить первых космонавтов на Луну до 2030 года

    Китай намерен отправить людей на поверхность Луны до 2030 года, используя две ракеты-носителя и предварительную стыковку космических аппаратов на орбите. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

    В рамках миссии два носителя «Чанчжэн-10» выведут в космос посадочный модуль «Ланьюэ» и корабль «Мэнчжоу». После выхода на лунную орбиту аппараты состыкуются. Затем часть экипажа переместится в посадочный модуль и направится к поверхности спутника Земли.

    На борту корабля будут находиться три космонавта. Двое из них должны высадиться на Луну и выполнить исследовательскую программу, тогда как третий останется на орбите. После завершения работ участники экспедиции вновь соберутся на пилотируемом корабле и возьмут курс на Землю.

    До отправки людей Китай намерен провести три беспилотных испытания технологий на лунной орбите. Все ракеты стартуют с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил права США на Луну.

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