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    В Коломне отремонтируют детский сад «Веснушки»

    Фото: МинстройМО

    В Коломне идет капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 14 «Веснушки» на улице Шилова, дом 7. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

    Строительная готовность объекта составляет 12,5%. Работы ведутся на площади 1 836,6 квадратного метра, на площадке задействованы 25 строителей и два инженерно-технических специалиста, а также две единицы техники.

    Демонтажные работы завершены: полностью расчищены старые конструкции, покрытия и элементы. Устройство кровли выполнено на 25%. Рабочие приступили к прокладке инженерных сетей — тепла, воды, электричества и вентиляции — и монтажу оконных блоков. После закрытия теплового контура начнется отделка внутри здания.

    Планируемая дата завершения работ — сентябрь 2027 года. По словам Туровского, обновление инженерных систем и конструкций — долгосрочная инвестиция: здание прослужит дольше, а эксплуатационные расходы будут ниже.

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