Более 30 спортсменов приняли участие в турнире по бочча в Воскресенске

15 октября в МБУ ВСК «Химик» прошел 10 этап Лиги «Лидера»-2026 по бочча. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из Коломны, Озер, Егорьевска, Подольска и Воскресенска.

На открытии турнира с приветственными словами к участникам обратились депутаты городского округа Воскресенск Сергей Слепов и Илья Донодин. Сергей Слепов отметил, что турнир стал ежегодным благодаря многолетнему сотрудничеству МУ СКИ «Лидер» с МБУ ВСК «Химик».

«Благодаря многолетнему сотрудничеству МУ СКИ „Лидер“ с МБУ ВСК „Химик“ турнир по бочча стал ежегодным. Участники соревнований не только демонстрируют свои спортивные достижения, но с каждым этапом расширяют границы своих возможностей», — отметил Сергей Слепов.

У мужчин до финала дошли главные претенденты на Кубок — Сергей Колесников из Егорьевска и Владимир Сурков из Коломны. Сергей как победитель прошлогоднего турнира лучше справился с волнением и уверенно переиграл оппонента. В матче за бронзу Сергей Моисеев из Озер переиграл одного из фаворитов турнира Араика Гаспаряна.

Подольские спортсменки Анна Вылобкова и Светлана Чубукова разыграли имя победительницы в финале. Первое место и звание чемпионки по бочча досталось Анне, переигравшей одноклубницу лишь в дополнительном энде. Третье место выиграла Наталья Лучинова из Озер, победившая воскресенскую участницу Любовь Пушкареву.

Закроют сезон Лиги два оставшихся турнира: 12 ноября по троеборью настольных спортивных игр и 10 декабря соревнования по стрельбе из электронного оружия.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Воскресенске особое внимание уделяется адаптивному спорту. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это важный этап реабилитации.