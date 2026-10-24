Брифинг по вопросам безопасности пешеходов провели в Химках

Мероприятие состоялось в рамках социального раунда «Засветись!». На встрече также обсудили популяризацию световозвращающих элементов.

В брифинге принял участие заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по округу. Он осветил цели и задачи социального раунда, направленного на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Заместитель начальника отдела отметил, что использование световозвращающих элементов делает пешехода заметным для водителя на значительном расстоянии, что позволяет своевременно снизить скорость и предотвратить наезд.

Особое внимание уделили важности применения световозвращателей детьми и подростками, а также пешеходами, передвигающимися по загородным дорогам и в местах с недостаточным освещением.

Журналистам разъяснили требования законодательства об обязательном использовании световозвращающих элементов пешеходами вне населенных пунктов и об административной ответственности за нарушение этих требований.

Также озвучили статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов на территории округа и привели примеры положительного эффекта от использования световозвращателей.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными и ответственно относиться к собственной безопасности, использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах, особенно в темное время суток, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.