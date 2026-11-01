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    В Рахмановском лесничестве Подмосковья потушили лесной пожар

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Рахмановском участковом лесничестве в Ногинском филиале ГАУ МО «Мособллес» потушили лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Возгорание произошло 31 октября в 1 км от села Казанское Павлово-Посадского городского округа. Пожар потушили в день выявления.

    При тушении были задействованы четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники.

    С 1 по 3 ноября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет от 0 до плюс 9 градусов, ночью — от минус 5 до плюс 4. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

    В случае обнаружения возгорания в ведомстве просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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