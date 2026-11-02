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    Подмосковные специалисты за год восстановили теплоснабжение 707 домов в Макеевке

    Фото: МОС АВС

    Специалисты аварийно-восстановительной службы Московской области (МОС АВС) за год работы в Макеевке Донецкой Народной Республики восстановили теплоснабжение 707 многоквартирных домов и 103 социальных объектов, в том числе 47 котельных. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    За это время бригада отработала 465 заявок, смонтировала и заменила более 11 км трубопроводов. Работы велись как на тепловых сетях, так и на объектах теплоснабжения: специалисты меняли поврежденные участки трубопроводов и оборудование, проводили ревизию и ремонт арматуры.

    «За год работы наши специалисты хорошо изучили состояние системы и основные проблемы. Здесь есть сети и оборудование, которые много лет требовали ремонта, поэтому на отдельных участках фактически приходится менять все целиком», — отметил Воропанов.

    В октябре в ДНР начался отопительный сезон. За месяц специалисты МОС АВС выполнили в Макеевке 65 заявок, связанных с работой системы теплоснабжения.

    Бригада продолжит работу в ДНР в течение следующего года. Главная задача — поддерживать работу системы и как можно быстрее восстанавливать теплоснабжение домов и социальных объектов при возникающих повреждениях.

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