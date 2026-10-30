Вокалистки из Серпухова стали лауреатами областного конкурса

29 октября во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске прошел финал состязания «Голос юных инспекторов движения Подмосковья». Серпухов представляли ученицы школы № 18 Злата Кравцова и Станислава Менькина.

Девушки выступают дуэтом «Ветер перемен» в составе школьного отряда юных инспекторов движения «Мобильные ребята». Для конкурса они подготовили авторскую песню «Вперед — по законам дорог».

Выступление получилось ярким и запоминающимся, и по итогам финала дуэт стал лауреатом II степени. Педагог Екатерина Серкова, которая готовила школьниц, отмечена благодарностью.

Победа на конкурсе — не единственный результат. Дуэт регулярно участвует в совместных акциях отряда: школьницы готовят песни и мини-сценки о безопасном поведении на дорогах.

Благодаря этому важная информация превращается в понятный и эмоциональный рассказ, а профилактическая работа отряда становится эффективнее — дети лучше запоминают правила, когда о них говорят не сухим языком инструкций, а через музыку и творчество.