Лыжную базу откроют на стадионе «Юде-Кон» в Дубне зимой

В Дубне на территории стадиона «Юде-Кон» начался монтаж новой лыжной базы площадью около 1,6 тысячи квадратных метров. Открыть спортивный объект планируют предстоящей зимой, сообщили в РИАМО.

Новый комплекс заменит устаревшие бытовки, которые находились в аварийном состоянии и не вмещали всех спортсменов. Строители уже подготовили участок, проложили водопровод и канализацию. Сейчас обустраивают основание основного зала, после чего приступят к возведению стен.

«Сейчас перешли непосредственно к монтажу здания. Параллельно готовим гараж для техники и инвентаря», — рассказал представитель подрядной организации Ярослав Ревякин.

В одноэтажном здании оборудуют 17 помещений, включая раздевалки, тренерские и судейские комнаты, душевые, санузлы, пункт проката и зоны хранения лыж. Также предусмотрены помещение для приема пищи и отдельный вход для посетителей.

Одним из главных преимуществ новой базы станет спортивный зал, где можно будет тренироваться независимо от погоды.

Ход строительства регулярно обсуждают на встречах с участием спортсменов и депутатов. При реализации проекта учитывают пожелания будущих посетителей комплекса.