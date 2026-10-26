Финал чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» пройдет в Одинцове

Финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» состоится 30 октября в Одинцове. В этом году участникам предстоит отвечать на вопросы, связанные с космосом. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Настольную игру разработала Мособлдума в 2023 году. Она знакомит участников с историей, культурой и особенностями региона в интерактивном формате. Играть в нее можно в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах.

В чемпионате участвуют школьники из разных муниципалитетов Подмосковья. В этом году к ним присоединились студенты, для которых предусмотрели отдельную возрастную категорию.

Соревнование проходит в три этапа. Отборочные игры состоялись с 7 сентября по 2 октября в образовательных организациях. Затем с 5 по 23 октября победители отборочного тура соревновались на муниципальном уровне. В финале встретятся команды, которые представят свои округа.

По словам заместителя председателя Мособлдумы Линары Самединовой, чемпионат помогает участникам узнавать новые факты о городах Подмосковья, вспоминать историю родного края и проверять свои знания в соревновательном формате.

Финал пройдет по адресу: Одинцовский городской округ, улица Маршала Жукова, дом 22, Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс.