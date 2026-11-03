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    Основной корпус школы № 6 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В подмосковном Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт школы № 6 на улице Ефремова, предусматривающий обновление двух корпусов. Об этом сообщили в исходнике без указания источника.

    Ремонт корпуса начальной школы уже завершен: 1 сентября этого года дети пошли в обновленное здание. Сейчас капремонт идет в основном корпусе, где будут учиться старшеклассники. Там ведут кровельные и фасадные работы, приступили к монтажу инженерных систем.

    Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета.

    В здании 1960 года постройки общей площадью около семи тысяч квадратных метров обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновят все внутренние помещения, включая пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

    Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2027 года.

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