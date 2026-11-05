Потребление пара снизили на 20% на химпредприятии в Воскресенске

В отделении фторосаждения цеха экстракционной фосфорной кислоты № 3 филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» реализовали инициативу по снижению потребления пара. Результат достигнут за счет оптимизации схемы работы системы барботажа узла приготовления известкового молока.

Отделение фторосаждения стало вторым в производственной цепочке филиала подразделением, где в текущем году внедрили технологические усовершенствования для более рационального использования ресурсов.

Ранее, в первом полугодии, энергетики цеха контактной серной кислоты реализовали проект по сокращению потребления оборотной воды на 30%.

Главный инженер предприятия Андрей Апостол отметил, что пар, электроэнергия и вода — это ресурсы, которые мы используем ежедневно.

«Сокращение их расхода за счет более рациональной настройки оборудования и совершенствования технологических процессов — реальный вклад в устойчивость и экономичность производства», — добавил он.