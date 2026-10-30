День пожарной безопасности провели на территориях СНТ в Воскресенске

Мероприятие организовали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Главная цель акции — напомнить жителям о рисках в отопительный период и дать рекомендации для защиты домов и участков.

На встречах инспекторы подробно рассказали о ключевых правилах пожарной безопасности, актуальных в холодное время года: как безопасно использовать отопительные приборы, следить за состоянием электропроводки, обращаться с печным отоплением и не допускать перегрузки электросети.

Особое внимание уделили профилактике возгораний в садовых домах, где часто применяются дополнительные источники тепла, и дымовым пожарным извещателям. Инспекторы объяснили, как эти устройства помогают обнаружить пожар на ранней стадии, и рассказали, где их лучше устанавливать. Важной частью работы стала раздача памяток.

Заместитель начальника отдела Игорь Мальков выступил на местном телевидении: он еще раз напомнил о рисках, связанных с эксплуатацией отопительных приборов и печей, рассказал о типичных нарушениях, которые приводят к пожарам, и дал практические советы по обустройству безопасного жилья.

Особое место в выступлении заняла тема установки дымовых извещателей — Игорь Мальков привел статистику, показывающую, насколько снижается риск тяжелых последствий при наличии такого устройства в доме.

Такие мероприятия — важный элемент системы предупреждения пожаров.