Научный семинар по вопросам ветеринарной безопасности прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел научно-практический семинар, посвященный профилактике и контролю бруцеллеза. Встреча собрала ветеринаров, зоотехников, специалистов по биологической безопасности и представителей животноводческих предприятий.

Участники рассмотрели актуальные методы выявления инфекции, меры предупреждения ее распространения и способы ветеринарно-санитарного контроля. Также они поделились опытом организации профилактической работы в хозяйствах.

Семинар провели предприятие «Росбиопром» и научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности.

В деловой программе выступили российские ученые и представители отрасли. Заместитель директора центра ветеринарии Андрей Гогин рассказал о государственной программе противодействия бруцеллезу. Доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник лаборатории ФГБУ «ВГНКИ» Олег Скляров представил современные методы диагностики и контроля инфекции.

В региональном Минсельхозпроде подчеркнули, что такие встречи помогают ветеринарным специалистам осваивать современные разработки и совершенствовать работу по защите животноводческих хозяйств от инфекций. Обмен знаниями также способствует формированию общих подходов к обеспечению биологической безопасности.