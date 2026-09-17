Еще 3 остановочных павильона обновили в Ногинске

Новшество уже оценили пассажиры. Такие же конструкции в ближайшее время появятся и на улице Декабристов в Ногинске. Напомним, что с 1 июля 2026 года эта дорога перешла из федеральной собственности в региональную. Старые остановки на этом участке пришли в негодность и находились в аварийном состоянии, поэтому их замена была необходима.

Установленные сейчас конструкции носят временный характер: уже в октябре планируется закупить и смонтировать здесь полноценные, более вместительные и современные павильоны, которые обеспечат жителям максимальный комфорт в любую погоду.