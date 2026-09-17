Капремонт колледжа «Энергия» в Балашихе завершен более чем на 60%

Образовательное учреждение со стажем и историей — так в Балашихе назвали подмосковный колледж «Энергия». Некоторые корпуса были построены еще в Советском Союзе. В одном из них — филиале в Ольгине в этом году начали проводить капитальный ремонт.

Объект вошел в народную программу Единой России, и совсем скоро в нем будут проходить обучение будущие медики.

«Здание постройки 1950-х годов прошлого века и соответственно сегодня благодаря ремонту это практически новое образовательное учреждение. Выделено более 200 млн рублей из регионального бюджета, все работы подрядчик планирует закончить к кончить к концу октября», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Готовность объекта уже составила более 60%. Здесь почти завершены демонтажные и кровельные работы. Строители также преодолели экватор задач по благоустройству, отделке фасада и инженерным системам. Впереди — чистовая отделка и пусконаладочные работы. В здании создадут кабинеты для разных дисциплин, оснащенные современным оборудованием. Для спорта отведут специальное пространство и гимнастический зал. Планируется, что модернизированное образовательное пространство откроет двери для студентов уже в ноябре 2027 года. Ремонтные работы будут продолжать также и в общежитие колледжа неподалеку от корпуса.

«Мы в прошлом году завершили полный ремонт первого этажа: это и комнаты и кабинеты и холл, и для маломобильных групп граждан эвакуационный выход. В планах у нас — реконструкция и полностью обновление индивидуально-теплового узла, локальный ремонт фасада здания и инженерные сети», — рассказал директор Подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

Обучение в здании колледжа будут проходить 1250 студентов. Им станет доступен практически весь спектр медицинских специальностей: сестринское и лечебное дело, лабораторная диагностика и фармация. Кузница кадров будет в том числе готовить медперсонал для многопрофильной больницы, строящейся в Ольгине, — самому большому объекту здравоохранения к востоку от столицы. Всего в Подмосковье за последние четыре года капитально отремонтировали 19 колледжей, а в 2026 году в планах — привести в порядок еще девять.