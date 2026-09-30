Одинцовская больница опубликовала график работы мобильного ФАПа на октябрь

Одинцовская областная больница опубликовала график работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта на октябрь. Взрослое прикрепленное население сможет пройти диспансеризацию, профилактический осмотр и сделать прививку от гриппа без поездки в поликлинику.

В объем работы выездного профилактического осмотра входят осмотр фельдшера, анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий и биохимический анализ крови, а для определенных возрастных групп — ЭКГ. Осуществляется запись на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы. Пациентов при наличии показаний могут записать к узким специалистам в поликлиники округа.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проходят строго натощак. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.